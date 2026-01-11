Inter-Napoli, Conte cambia tutto in difesa: escluso Buongiorno

Questa sera il Napoli affronterà una delle partite cruciali per il destino della propria stagione: sarà necessario non perdere contro l’Inter a San Siro, se si vuole tenere viva la corsa per lo scudetto. Tuttavia, mister Conte dovrà fare a meno di David Neres, incapace di recuperare, oltre ad optare per una novità importanti in termini di stabilità, con Juan Jesus al posto di Buongiorno.
La probabile formazione di Inter-Napoli: spazio a Juan Jesus
Il Napoli è chiamato a non cadere in casa dell’Inter, dove non arriva una vittoria in campionato dal lontano 2017. Per questo, c’è un tabù da infrangere per tenere vivi i sogni legati al tricolore. Per fare ciò, Antonio Conte si affida alle sue garanzie: spazio dunque a Juan Jesus al posto di un appannato Buongiorno, come confermato dalla Gazzetta dello Sport.
A completare il reparto difensivo al fianco del brasiliano, ex dell’incontro assieme a Politano, vi saranno Amir Rrahmani e Sam Beukema, di rientro dall’infortunio.
Napoli, altra esclusione per Noa Lang
Malgrado il mancato recupero di David Neres, neanche stavolta mister Conte opterà per la titolarità di Noa Lang. L’ala olandese non ha convinto del tutto contro il Verona, motivo per il quale sarà avanzato Matteo Politano nella coppia di fantasisti alle spalle di Rasmus Hojlund. Sulla fascia destra agirà Di Lorenzo, con Spinazzola dall’altra parte. A centrocampo nessun dubbio sulla coppia formata da McTominay e Lobotka.