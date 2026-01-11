Home ->

Inter-Napoli, Manna netto: “Sarà tosta!” poi parla del mercato

di

Inter-Napoli è una partita dal sapore speciale. Già fondamentali gli scontri dell’anno scorso, e quest’anno si ripropongono sempre lì nel vertice della classifica. Su questo e tanto altro ha parlato il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Le sue parole a DAZN.

Manna: “Sarà tosta, servirà una gara intelligente. Sul mercato coglieremo le occasioni”

Chiaro e diretto il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna a DAZN. Le sue parole.

Manna ai microfoni di DAZN prima di Inter-Napoli

Sulla partita.

“Bella partita, due grandi squadre, l’anno scorso sono stati dei bei scontri e speriamo lo sarà anche questa sera. Sono forti, sono nel loro stadio, sarà tosta“.

Partita intelligente.

“Non è mai un segnale di debolezza rispettare il valore dell’avversario. Loro sono in un grande momento di forma, anche noi lo siamo ma sappiamo anche le nostre problematiche. La partita sarà da fare con intelligenza, considerando anche il pari del Milan“.

Sul mercato.

“In questo momento toccare una squadra rodata non è facile. Toccare gli equilibri non è semplice, ma se ci saranno occasioni le coglieremo. Il mercato di gennaio è difficile”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
