Inter-Napoli è una partita dal sapore speciale. Già fondamentali gli scontri dell’anno scorso, e quest’anno si ripropongono sempre lì nel vertice della classifica. Su questo e tanto altro ha parlato il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Le sue parole a DAZN.

Manna: “Sarà tosta, servirà una gara intelligente. Sul mercato coglieremo le occasioni”

Chiaro e diretto il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna a DAZN. Le sue parole.

Sulla partita.

“Bella partita, due grandi squadre, l’anno scorso sono stati dei bei scontri e speriamo lo sarà anche questa sera. Sono forti, sono nel loro stadio, sarà tosta“.

Partita intelligente.

“Non è mai un segnale di debolezza rispettare il valore dell’avversario. Loro sono in un grande momento di forma, anche noi lo siamo ma sappiamo anche le nostre problematiche. La partita sarà da fare con intelligenza, considerando anche il pari del Milan“.

Sul mercato.