Mercato Napoli, si va a caccia del vice Neres: occhi sulla stellina della Serie A

Il grande protagonista di questi ultimi giorni in casa Napoli è senza dubbio David Neres. Il popolo partenopeo attende con ansia delle novità sulle sue condizioni per capire se il brasiliano potrà prendere parte al big match di domani contro l’Inter. Dell’ex Ajax, però, in queste ore si parla anche in ottica mercato, o meglio si parla di colui che possa alternarsi a Neres in questa seconda parte di stagione. Nel mirino dei campioni d’Italia è finito il figlio d’arte Daniel Maldini, in uscita dall’Atalanta.

Il Napoli su Maldini jr per il vice Neres: può lasciare l’Atalanta già a gennaio

Come riportato da Sky Sport, anche il Napoli si sarebbe aggiunto alla corsa per Maldini. Il classe 2001 non sta trovando il giusto spazio all’Atalanta e molto probabilmente lascerà Bergamo già a gennaio. Su di lui ci sono già diversi club, su tutti la Lazio di Maurizio Sarri, ma in queste ultime ore anche il Napoli avrebbe mostrato un interesse.

Al momento la Lazio è in netto vantaggio, forte anche della liquidità economica che permetterebbe ai biancocelesti di acquistare il giocatore a titolo definitivo. Se però l’Atalanta dovesse aprire al prestito, il Napoli proverebbe ad affondare il colpo per un giocatore che potrebbe dare una grossa mano ad Antonio Conte in questa seconda parte di stagione.