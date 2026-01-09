Verso Inter-Napoli, Conte sorprende tutti: la notizia a due giorni dalla sfida

Si avvicina il big match di Serie A tra Inter e Napoli. Le due squadre si preparano all’importante sfida di domenica sera dalle ore 20:45, sfida certamente non decisiva ma che può influire sul rendimento delle partite successive. La possibilità per il Napoli è di recuperare i punti persi dall’Inter nella scorsa giornata, per l’Inter la possibilità di ‘fuga’. Nel frattempo, Antonio Conte sceglie la via del silenzio e non parlerà nella conferenza di vigilia.
Inter-Napoli, Conte non parlerà in conferenza stampa
Il Napoli annuncia che nella giornata di domani, 10 gennaio, giorno di vigilia della sfida tra Inter e Napoli, non ci sarà alcuna conferenza stampa di Antonio Conte.
Il tecnico sceglie dunque di non parlare ai giornalisti, concentrandosi del tutto sull’importante sfida di domenica sera. L’allenatore tornerà dunque a parlare alla vigilia della sfida contro il Parma, giorno 13 gennaio.