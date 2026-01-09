Calciomercato Napoli, sfuma ufficialmente il grande obiettivo di mercato: il motivo

Il Napoli ha seguito con grande attenzione le voci di calciomercato che riguardano Federico Chiesa. Il suo arrivo all’ombra del Vesuvio a gennaio era tra le opzioni valutate concretamente, e sia la società partenopea che mister Antonio Conte lo avrebbero accolto con grande entusiasmo.

Tuttavia, la trattativa con il Liverpool si è subito arenata. Le condizioni imposte dai Reds non sono compatibili con lo stato attuale delle cose in casa azzurra. Di conseguenza, l’idea di un possibile trasferimento di Chiesa nel capoluogo campano è tramontata ancor prima di nascere: i dettagli

Napoli, tramonta l’ipotesi Chiesa a gennaio: colpa del mercato a saldo zero

L’esperto di mercato Manuele Baiocchini nel corso della serata ha fatto il punto sulla situazione Chiesa-Napoli ai microfoni di Sky Sport. Il giornalista ha spiegato che la trattativa tra gli azzurri ed il Liverpool non può decollare.

Il motivo? Il blocco del mercato libero e l’imposizione del saldo zero:

“Il Napoli ci ha provato e si è informato per Chiesa, ma non può prenderlo perché il Liverpool lo cede solo a titolo definitivo. Il Napoli è tagliato fuori per questo motivo visto il blocco del mercato”.

Napoli, tutti i nomi per l’attacco azzurro: occhio al jolly Sterling

Il Napoli, però, non ha abbandonato l’idea di inserire nuovi giocatori in rosa, nonostante le limitazioni in sede di calciomercato. Artem Dovbyk era forse il primo nome per l’attacco in caso di partenza di Lorenzo Lucca, ma il d.s Giovanni Manna valuta anche Evan Ferguson, in prestito alla Roma dal Brighton, dopo l’infortunio dell’ucraino.

Sullo sfondo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è tornato un obiettivo estivo. Si tratta di Raheem Sterling, fuori rosa al Chelsea dall’inizio della stagione e fermo dalla scorsa Premier con l’Arsenal. A 31 anni è seriamente intenzionato a lasciare Londra, e Napoli potrebbe essere un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, anche se l’inglese non potrà arrivare in prestito.