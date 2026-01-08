Napoli, i tre nomi della Premier che sta seguendo Manna: occhio alla Juventus

Il mercato di gennaio regalerà soddisfazione ai tifosi del Napoli? Difficile dirlo adesso, soprattutto perchè siamo appena all’inizio e le squadre stano ancora studiando quelle che potrebbero essere le misure da adottare. Nel caso del Napoli, poi, c’è il peso del ‘saldo zero’ che ovviamente condizionerà l’andamento della squadra alla ricerca di nuovi acquisti.

C’è grande attenzione al mercato in entrata ma, come noto, niente si potrà muovere senza che il club vada a lavorare anche sulle cessioni. Da qui la possibilità molto concreta di lasciar partire Lorenzo Lucca, per il quale ci sono almeno un paio di soluzioni interessanti.

C’è poi il caso Noa Lang, anche se ad oggi sembra improbabile una sua partenza. Poi i giovani: Vergara, Ambrosino e Marianucci, tutti potenzialmente cedibili per andare anche a trovare un maggiore minutaggio altrove. Il Napoli, dal canto suo, guarda in Premier League dove ci sono almeno tre nomi che intrigano la dirigenza.

L’edizione di oggi de Il Mattino ha fatto proprio il punto sulla situazione in casa azzurra legata proprio a quel binario che potrebbe crearsi con il campionato inglese: “I manager di Mainoo hanno incontrato i vertici del Manchester United e sono stati rassicurati dal fatto che, con l’addio di Amorim, il ragazzo tornerà al centro del progetto. Vero o non vero, c’è anche un contratto che blinda il 20enne”.

Ed ancora, Il Mattino prosegue con altri due nomi: “Ma nello United c’è anche altro che piace a Manna e De Laurentiis: per esempio, Zirkzee. Altro crac in serie A ma poi mai esploso in Premier. Lo vuole anche la Juventus e quindi la concorrenza alza il prezzo. Così come quello di Federico Chiesa che, come una trottolare, ha fatto sapere ai suoi agenti che la sua prima scelta, nel caso dovesse lasciare il Liverpool, è la Juventus. E solo dopo il Napoli”.