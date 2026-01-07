Napoli-Verona, parla Oriali: c’è l’annuncio su Raspadori

Tutto pronto per il fischio di inizio di Napoli-Verona. Conte ha scelto l’undici titolare e spera di portare a casa un’altra vittoria. L’ambiente è concentrato e sta con l’allenatore. Tutti sono uniti per raggiungere nuovi obiettivi. Il mercato, però resta un tema. Lele Oriali ha parlato anche di questo prima della partita.
Oriali pensa al Verona: poi il commento sull’affare Raspadori
Intervistato ai microfoni di ‘DAZN’, Oriali ha commentato il momento del Napoli e l’eventuale ritorno di Raspadori:
“Iniziamo a pensare a stasera. Non abbiamo tante possibilità di gestire le forze, visto che sono più quelli che stanno a casa che quelli disponibili (ride, ndr). A breve dovrebbe tornare qualcuno come Anguissa.
Riduttivo dare i meriti solo a Neres, credo sia il gruppo e l’allenatore, che è ingegnoso e ha messo mi campo una squadra competitiva e con idee nuove. Nonostante le difficoltà, si è riusciti a stare nel pezzo. Ci siamo compattati e questo ci ha aiutato in questo momento di emergenza.
“Raspadori? ci sono dei ruoli ben definiti (ride, ndr). Non posso rispondere io, questa domanda dovreste farla a Manna. So quali sono i nostri interessi, si è parlato di giocatori importanti e che ci auguriamo di rivedere qui anche in ottica Nazionale.”