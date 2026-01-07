Napoli-Verona, parla Oriali: c’è l’annuncio su Raspadori

Tutto pronto per il fischio di inizio di Napoli-Verona. Conte ha scelto l’undici titolare e spera di portare a casa un’altra vittoria. L’ambiente è concentrato e sta con l’allenatore. Tutti sono uniti per raggiungere nuovi obiettivi. Il mercato, però resta un tema. Lele Oriali ha parlato anche di questo prima della partita.

Intervistato ai microfoni di ‘DAZN’, Oriali ha commentato il momento del Napoli e l’eventuale ritorno di Raspadori:

“Iniziamo a pensare a stasera. Non abbiamo tante possibilità di gestire le forze, visto che sono più quelli che stanno a casa che quelli disponibili (ride, ndr). A breve dovrebbe tornare qualcuno come Anguissa.

Riduttivo dare i meriti solo a Neres, credo sia il gruppo e l’allenatore, che è ingegnoso e ha messo mi campo una squadra competitiva e con idee nuove. Nonostante le difficoltà, si è riusciti a stare nel pezzo. Ci siamo compattati e questo ci ha aiutato in questo momento di emergenza.

“Raspadori? ci sono dei ruoli ben definiti (ride, ndr). Non posso rispondere io, questa domanda dovreste farla a Manna. So quali sono i nostri interessi, si è parlato di giocatori importanti e che ci auguriamo di rivedere qui anche in ottica Nazionale.”