Mercato Napoli, clamorosa ipotesi: De Bruyne via a gennaio? Le ultime

Il mercato potrebbe riservare una sorpresa non da poco in casa Napoli. Molti attendono il ritorno all’ombra del Vesuvio di Kevin De Bruyne, infortunatosi negli scorsi mesi. Il giocatore belga, secondo quanto è stato raccontato nel corso del tempo, dovrebbe tornare disponibile verso la fine di febbraio o gli inizi di marzo, ma c’è chi è pronto a dare una versione totalmente diversa della storia.

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, De Bruyne potrebbe addirittura lasciare Napoli già nella sessione invernale di calciomercato. L’edizione odierna fa il punto della situazione, provando a lanciare questa che sembra un’ipotesi basata su dati di fatto molto concreti.

“De Bruyne è pronto a tornare a Napoli tra una settimana, come nel piano originario. Ma solo per continuare il percorso medico. Null’altro […] il Napoli lo attende, ma il suo infortunio per certi versi è più grave di quello di Lukaku. I tempi per rivederlo in campo vanno rivisti: altro che fine febbraio. Non c’è una data precisa . Ed è un guaio. A 34 anni non si guarisce da una lesione di alto grado al bicipite femorale rapidamente: c’è bisogno di più tempo e tanta prudenza”.

Ed ancora, il Mattino entra nel dettaglio provando ad analizzare i potenziali motivi dell’addio, andando anche a le possibili soluzioni.

“Peraltro è l’anno del Mondiale, l’ultimo per quelli della sua generazione. […] Dunque, con il mercato aperto, dovessero esserci offerte dall’Arabia, il Napoli le prenderebbe in considerazione. Ma soprattutto De Bruyne è pronto a valutare altre opzioni. Sono solo ipotesi, supposizioni. Prima, De Bruyne deve tornare a Castel Volturno. E, quello che conta, è che stia bene”.