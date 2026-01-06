Caso Lucca: un altro club si inserisce, ma la sua decisione potrebbe spiazzare il Napoli

Il futuro di Lorenzo Lucca continua a essere un tema caldo in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sull’attaccante azzurro non c’è soltanto l’interesse del Benfica, già emerso nei giorni scorsi. Nelle ultime ore, infatti, anche il Nottingham Forest ha chiesto informazioni, manifestando attenzione per il profilo del centravanti. Una situazione che apre scenari diversi e che mette il Napoli davanti a una scelta strategica, tra valutazioni di mercato e ambizioni tecniche.
Benfica e Nottingham Forest seguono Lucca
Come raccontato da Gianluca Di Marzio, il Benfica resta uno dei club più interessati a Lorenzo Lucca. Il nome dell’attaccante piace in Portogallo, ma ora la concorrenza si allarga. Il Nottingham Forest ha avviato i primi contatti esplorativi, chiedendo informazioni sul giocatore e sulle condizioni di un’eventuale operazione. Un segnale chiaro di come Lucca venga seguito anche fuori dall’Italia, con la Premier League pronta a inserirsi.
La scelta di Lucca e il ruolo di Conte
Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Lucca dovrà capire se spingere per lasciare Napoli oppure se restare per provare a convincere Antonio Conte. Il tecnico rappresenta una figura centrale nel progetto e la possibilità di guadagnarsi spazio potrebbe influenzare le scelte dell’attaccante. Il quadro resta aperto, con Benfica e Nottingham Forest alla finestra e il Napoli pronto a decidere il momento giusto per intervenire.