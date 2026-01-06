Conte cambia il Napoli: contro il Verona tornano in campo tre giocatori

Napoli-Verona si avvicina e Antonio Conte studia nuove soluzioni. Secondo Sky Sport, il tecnico azzurro starebbe pensando a tre cambi di formazione rispetto all’ultima uscita. Una scelta legata a condizioni fisiche, assenze e necessità tattiche. Il ritorno dal primo minuto di Buongiorno, Gutierrez e Noa Lang potrebbe dare un volto diverso al Napoli, chiamato a ritrovare equilibrio e incisività. Le indicazioni arrivano direttamente dal lavoro settimanale e confermano una linea chiara, fatta di scelte mirate e nessun esperimento.

Buongiorno al centro della difesa

La prima novità riguarda il reparto arretrato. Secondo Sky Sport, Alessandro Buongiorno è candidato a partire titolare al posto di Juan Jesus. Una scelta che rafforza il pacchetto difensivo e punta su maggiore aggressività e letture preventive. Conte valuta Buongiorno come profilo adatto a garantire solidità contro un Verona fisico e diretto. Il cambio rappresenta una decisione tecnica precisa, più che una rotazione.

Gutierrez e l’alternativa a Spinazzola

Sulla corsia sinistra, invece, Conte starebbe pensando a Gutierrez al posto di Leonardo Spinazzola. Anche in questo caso la scelta è legata alla condizione fisica e alla gestione delle energie. Gutierrez offre corsa e continuità, elementi fondamentali nel sistema a tre difensori. Il suo inserimento permetterebbe al Napoli di mantenere ampiezza e intensità sulle fasce, senza rinunciare alla copertura difensiva.

Noa Lang titolare e conferma del 3-4-3

Il terzo cambio riguarda il reparto offensivo. Noa Lang è pronto a partire dal primo minuto al posto di David Neres, fermato da un infortunio. L’olandese agirà sull’out mancino, con Elmas destinato a spostarsi sulla corsia di destra. Conte dovrebbe confermare il 3-4-3, adattando gli interpreti senza stravolgere il sistema. Una scelta di continuità che punta a ritrovare ritmo e pericolosità offensiva contro il Verona.