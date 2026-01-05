Home ->

Sorpresa Napoli, può dire addio già a gennaio: affare da 30 milioni

Dal Portogallo arrivano segnali chiari sul futuro di Lorenzo Lucca. Secondo A Bola, uno dei principali quotidiani sportivi portoghesi, sono iniziati i contatti tra Napoli e Benfica per il trasferimento dell’attaccante nel mercato di gennaio. Una pista che prende forma e che coinvolge direttamente anche le strategie del club azzurro. L’operazione sarebbe nata su indicazione di José Mourinho, tecnico che avrebbe individuato in Lucca il profilo giusto per rinforzare l’attacco del Benfica.

Napoli-Benfica, contatti avviati per Lucca

La notizia trova conferme in Portogallo. A Bola riferisce che Napoli e Benfica sono già in contatto per formalizzare il trasferimento di Lorenzo Lucca. La formula allo studio sarebbe quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Napoli avrebbe chiesto al club portoghese di farsi carico di un prestito a pagamento, lasciando aperta la possibilità di rendere il riscatto obbligatorio o meno in base a condizioni ancora da definire, sperando di poter ricavare 30 milioni Il giocatore, dal canto suo, sarebbe pronto a trovare un accordo per un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione.

Il ruolo di Mourinho e l’interesse del Benfica

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese, sarebbe stato José Mourinho a indicare Lucca come rinforzo ideale per il reparto offensivo del Benfica. Una scelta legata alle caratteristiche fisiche e tattiche dell’attaccante, ritenute adatte al campionato portoghese e al contesto europeo.

Il club azzurro ha già investito 9 milioni di euro per il prestito di Lucca dall’Udinese e dovrà versarne altri 26 milioni per l’obbligo di riscatto a inizio febbraio. Un’operazione complessiva da 35 milioni di euro. Proprio per questo, secondo A Bola, il Napoli avrebbe deciso di riscattare Lucca per poi girarlo in prestito in Portogallo per rendere fattibile l’operazione.

