Napoli, l’obiettivo di ADL: tentativo di rinnovo fino al 2029

Il Napoli si gode gli ottimi risultati sul campo. La vittoria per 2-0 sulla Lazio proietta i partenopei nuovamente in scia a Milan e Inter, in una lotta per la vetta del campionato che si fa molto agguerrita. Nel frattempo, è necessario anche progettare il futuro, con il presidente Aurelio De Laurentiis che si muove in prima persona per rinnovare il contratto di Antonio Conte.
Conte-Napoli, ADL tenta il rinnovo fino al 2029
Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il tentativo e “l’obiettivo silenzioso” del nuovo anno per quanto riguarda Aurelio De Laurentiis è quello di rinnovare il contratto di Antonio Conte.
Il patron partenopeo vorrebbe estendere la partnership col tecnico con un prolungamento fino al 2029. De Laurentiis attenderà le prossime settimane per poi andare all’assalto del sì del tecnico, per poter costruire con lui un progetto a lungo termine e proseguire questo ciclo vincente.