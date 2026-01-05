Home ->

Napoli, l'obiettivo di ADL: tentativo di rinnovo fino al 2029

Aurelio De Laurentiis in campo per la Champions League

Il Napoli si gode gli ottimi risultati sul campo. La vittoria per 2-0 sulla Lazio proietta i partenopei nuovamente in scia a Milan e Inter, in una lotta per la vetta del campionato che si fa molto agguerrita. Nel frattempo, è necessario anche progettare il futuro, con il presidente Aurelio De Laurentiis che si muove in prima persona per rinnovare il contratto di Antonio Conte.

Conte-Napoli, ADL tenta il rinnovo fino al 2029

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il tentativo e “l’obiettivo silenzioso” del nuovo anno per quanto riguarda Aurelio De Laurentiis è quello di rinnovare il contratto di Antonio Conte.

Il patron partenopeo vorrebbe estendere la partnership col tecnico con un prolungamento fino al 2029. De Laurentiis attenderà le prossime settimane per poi andare all’assalto del sì del tecnico, per poter costruire con lui un progetto a lungo termine e proseguire questo ciclo vincente.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
