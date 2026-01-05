Mercato Napoli, spunta il possibile ritorno: l’idea di mercato è clamorosa

Il calciomercato del Napoli entra sempre più nel vivo. Nell’attacco partenopeo vanno risolte alcune questioni spinose, tra cui quella di Lorenzo Lucca, attaccante ex Udinese che appare sempre più in uscita già in questo mercato di gennaio. Nel frattempo si pensa anche al mercato in entrata, con l’idea di un possibile ritorno di Giacomo Raspadori, adesso all’Atletico Madrid.

Raspadori torna in Serie A? Il Napoli ci pensa

Secondo quanto riporta da Gianluca Di Marzio, tra le squadre interessate a Giacomo Raspadori c’è anche il Napoli. Per lui ci sarebbe un clamoroso ritorno, dopo che l’attaccante ha lasciato i partenopei trasferendosi quest’estate all’Atletico Madrid.

Le voci su un possibile ritorno di Raspadori si susseguono da giorni, ma adesso si fanno più insistenti, seppur vanno chiariti più punti prima che il ritorno possa concretizzarsi.

Le intenzioni di Raspadori e la folta concorrenza

La situazione non è comunque facile. Sul giocatore si registra il fortissimo interesse della Roma, che secondo quanto riportato da Fabrizio Romano avrebbe già trovato l’accordo con l’Atletico Madrid, ma anche di Lazio, Atalanta e Galatasaray.

Inoltre, il giocatore al momento non sarebbe convinto di lasciare l’Atletico Madrid. Tutto sarà dunque più chiaro nelle prossime settimane. Si comprenderà meglio se la poca convinzione di Raspadori nel lasciare Spagna sarà reale o, eventualmente, quale delle squadre interessate potrebbe essere il suo prossimo club, col Napoli che resta sempre alla finestra.