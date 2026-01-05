Lucca al Benfica, spuntano due ostacoli ma c’è un’apertura: “Ecco cosa succederà nelle prossime settimane”

Il futuro di Lorenzo Lucca continua a tenere banco nel mercato internazionale. L’attaccante è finito nel mirino del Benfica, che segue con attenzione l’evolversi della situazione legata al Napoli. Tra apprezzamenti importanti e valutazioni ancora in corso, l’operazione resta complessa ma non chiusa. A incidere sono soprattutto alcuni nodi strutturali ed economici, in un momento in cui il mercato degli attaccanti è solo all’inizio. Le prossime settimane saranno decisive per capire se lo scenario potrà davvero sbloccarsi.

L’interesse del Benfica e il gradimento interno

Lucca piace molto al Benfica e non si tratta di un semplice sondaggio esplorativo. Il profilo dell’attaccante convince a più livelli all’interno del club portoghese, dalla dirigenza allo staff tecnico. Un interesse solido, che nasce dalle caratteristiche fisiche e dal potenziale di crescita del giocatore. In tal senso, Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube ha dichiarato:

“Lucca piace molto al Benfica, dal direttore sportivo allo stesso Mourinho”

Questo apprezzamento, però, non basta per rendere l’operazione immediata. Il club portoghese osserva e attende, consapevole che la situazione è legata a passaggi preliminari ancora da definire.

I due ostacoli principali dell’operazione

La difficoltà maggiore riguarda la struttura del trasferimento. Il Napoli dovrebbe prima riscattare Lucca e successivamente impostare una nuova operazione con il Benfica, passaggio che rende l’intero percorso più complesso A questo si aggiunge un secondo ostacolo rilevante, legato all’ingaggio del giocatore, considerato alto per i parametri del club portoghese.

Tempistiche, concorrenza e scenario aperto

Il contesto generale suggerisce prudenza. Il mercato degli attaccanti è appena iniziato e le dinamiche possono cambiare rapidamente, soprattutto per un profilo che continua ad attirare attenzione. Romano ha concluso:

“È ancora presto, il mercato degli attaccanti è all’inizio e su Lucca arriveranno di sicuro altri club”

Il Benfica resta alla finestra, pronto a valutare eventuali spiragli. In situazioni come questa servono equilibrio e rispetto dei tempi. Le decisioni migliori, nel calcio come nella carriera di un giocatore, nascono spesso dall’attesa e dalla lucidità.