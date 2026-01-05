Il colpo di scena coinvolge il Napoli: l’esonero può cambiare il calciomercato azzurro

Arriva un colpo di scena nel calcio internazionale che può coinvolgere anche il Napoli: il Manchester United ha deciso di esonerare Ruben Amorim. La scelta, ufficiale da pochi minuti, cambi anche gli scenari sul calciomercato del club inlgese, che aveva recentemente deciso di bloccare l’obiettivo azzurro Kobbie Mainoo. Chissà se, quindi, il cambio di tecnico possa sconvolgere questi piani.
Amorim esonerato dal Manchester United: cambia tutto su Mainoo?
Per Amorim è stato fatale il pareggio per 1-1 sul campo del Leeds e i risultati deludenti nelle ultime gare (soltanto una vittoria nelle ultime cinque). A sostituirlo, ci sarà momentaneamente l’ex leggenda dei Red Devils Darren Fletcher.
Il tecnico era al centro delle critiche da tempo per le sue scelte, fra cui quella di escludere continuamente Kobbie Mainoo. Per questo, il centrocampista inglese aveva accettato la corte del Napoli, scontrandosi però con la scelta del club e dell’allenatore stesso di non privarsi di lui almeno fino alla fine della Coppa d’Africa.
La speranza del Napoli
Il cambio di allenatore potrebbe quindi cambiare ogni piano in casa Manchester United. Bisognerà valutare inanzitutto le decisioni del nuovo allenatore, sia in termini tattici, che di giocatori. Per Mainoo, quindi, le porte ad un eventuale trasferimento potrebbero aprirsi o chiudersi con ancora più forza di prima. Di certo, comunque, questa notizia riapre uno spiraglio di speranza in casa Napoli, dopo che la pista sembrava completamente mollata nelle scorse ore.