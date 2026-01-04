Napoli, il mercato in entrata si sblocca? Una cessione a sorpresa può cambiare tutto

Il mercato del Napoli vive una fase di attesa, ma una possibile uscita potrebbe cambiare lo scenario nelle prossime settimane. Al centro delle attenzioni c’è Walid Cheddira, attaccante di proprietà del club azzurro e attualmente in prestito al Sassuolo. Nelle ultime ore è emersa una pista inattesa che porta al Monza, interessato a un acquisto a titolo definitivo. Una mossa che avrebbe un peso immediato sui conti e potrebbe sbloccare il mercato in entrata.

Il punto sulla situazione di Cheddira

Cheddira è arrivato al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, ma ha trovato poco spazio. Il suo futuro resta quindi in discussione e l’interesse del Monza apre a uno scenario nuovo.

Il Napoli segue con attenzione l’evoluzione della situazione, consapevole del valore strategico di ogni scelta.

Una cessione che può aiutare il Napoli

Il tema centrale riguarda gli effetti economici dell’operazione. In questa finestra invernale il club azzurro è vincolato dal saldo zero, rendendo ogni uscita fondamentale per muoversi in entrata.

Una soluzione che potrebbe dare respiro alla dirigenza e aprire a nuovi innesti in Serie A.

Una scelta che può cambiare gli equilibri

La possibile partenza di Cheddira rappresenterebbe una svolta inattesa, ma potenzialmente decisiva. In un mercato complesso, anche una singola operazione può fare la differenza. Per il Napoli, equilibrio e visione restano valori centrali, capaci di trasformare una cessione in una nuova opportunità.