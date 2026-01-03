Napoli, Moretto e Romano chiariscono: “Addii di Lang e Lucca? Ci sono due dettagli fondamentali”

Il futuro di alcuni nomi accostati al Napoli torna al centro del dibattito di mercato. Nelle ultime ore Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno chiarito la situazione legata a Lang e Lucca, due profili seguiti con attenzione ma in fasi molto diverse. Le parole dei due giornalisti aiutano a distinguere ipotesi da scenari concreti, spiegando tempi, passaggi obbligati e interessi dei club coinvolti. Un punto necessario, soprattutto ora che il mercato inizia a entrare nel vivo.

Lang, nessuna trattativa avanzata

Su Lang il quadro resta prudente. Secondo Fabrizio Romano, al momento non esiste una trattativa concreta o avanzata. Tutto passa dalle valutazioni del Napoli e dalla volontà del club di aprire o meno a un’uscita.

“Su Lang a me non risulta che ci sia qualcosa di avanzato perché bisogna passare dal Napoli e capire cosa vuole.”

Una frase che chiarisce come il nome dell’esterno resti sul tavolo più come suggestione che come operazione imminente. In questa fase, il club azzurro non ha dato segnali di apertura definitivi e senza una presa di posizione chiara è difficile che il mercato acceleri. Nel contesto della Serie A, la gestione dei tempi è spesso decisiva quanto l’interesse dei club.

Lucca, il nodo riscatto e l’interesse del Benfica

Discorso diverso per Lucca. Qui i dettagli contano e fanno la differenza. Romano ha confermato l’attenzione concreta del Benfica, molto interessato alla situazione dell’attaccante.

“Su Lucca ci risulta un Benfica molto interessato alla situazione e molto interessato all’attaccante.”

Matteo Moretto ha aggiunto un passaggio chiave legato al riscatto. Per poter pensare a un prestito o a una cessione, il Napoli deve prima completare un’operazione tecnica precisa.

“Il riscatto di Lucca con il Napoli verrebbe esercitato nei primi giorni di febbraio. Il Napoli per poter prestare Lucca dovrebbe riscattare prima Lucca dall’Udinese e il Napoli è convinto di poter fare quest’operazione.”

Il riferimento all’Udinese chiarisce la catena di passaggi necessari. Solo dopo il riscatto, ogni scenario diventa realmente percorribile, sia in Italia sia all’estero, con Lisbona che resta sullo sfondo come possibile snodo se l’interesse del Benfica dovesse trasformarsi in un contatto formale.

Due casi diversi, una strategia chiara

Le parole di Moretto e Romano separano nettamente le due situazioni. Lang resta in una fase interlocutoria, Lucca invece è legato a scadenze e decisioni già pianificate. Per il Napoli è una questione di controllo e visione, elementi che spesso fanno la differenza nelle stagioni più ambiziose. E da questa lucidità passa anche il rispetto per il progetto e per i tifosi, chiamati ancora una volta ad attendere risposte sul campo e sul mercato.