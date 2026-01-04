Lazio-Napoli, tegola per Conte: il top esce per infortunio!

Grande tegola per Antonio Conte e per il Napoli durante la sfida contro la Lazio. Nonostante si può gioire per il momentaneo 2-0, a preoccupare sono le condizioni di David Neres. L’esterno offensivo si è fatto male dopo un contrasto avvenuto poco prima e subito le condizioni e la reazione del giocatore ha fatto preoccupare lo staff medico e l’allenatore partenopeo.

Lazio-Napoli, Neres costretto a uscire: entra Mazzocchi

Il dolore era troppo forte e dopo pochi secondi sotto gli occhi dello staff medico e con lo stesso Antonio Conte avvicinatosi per verificare, si è deciso di sostituire il giocatore. L’esterno non è dunque rientrato in campo, con Mazzocchi che si è preparato in breve tempo per entrare in campo.

Da valutare dunque le condizioni del giocatore, che si toccava con insistenza e preoccupazione la caviglia sinistra.