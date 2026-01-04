Home ->

Lazio-Napoli, tegola per Conte: il top esce per infortunio!

Grande tegola per Antonio Conte e per il Napoli durante la sfida contro la Lazio. Nonostante si può gioire per il momentaneo 2-0, a preoccupare sono le condizioni di David Neres. L’esterno offensivo si è fatto male dopo un contrasto avvenuto poco prima e subito le condizioni e la reazione del giocatore ha fatto preoccupare lo staff medico e l’allenatore partenopeo.

Lazio-Napoli, Neres costretto a uscire: entra Mazzocchi

Il dolore era troppo forte e dopo pochi secondi sotto gli occhi dello staff medico e con lo stesso Antonio Conte avvicinatosi per verificare, si è deciso di sostituire il giocatore. L’esterno non è dunque rientrato in campo, con Mazzocchi che si è preparato in breve tempo per entrare in campo.

Neres dolorante costretto al cambio durante Lazio-Napoli

Da valutare dunque le condizioni del giocatore, che si toccava con insistenza e preoccupazione la caviglia sinistra.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
