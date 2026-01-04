Lazio-Napoli, l’incredibile record di Rrahmani: è il migliore in Serie A

Amir Rrahmani entra nella storia del Napoli e della Serie A degli ultimi anni. Il difensore centrale kosovaro ha messo a segno un gol di testa che ha portato i partenopei in vantaggio per 2-0 all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. Questo gol, oltre la sua importanza, vale anche un grande record per il centrale: il kosovaro è il più prolifico difensore centrale nelle ultime cinque stagioni.

Rrahmani da record: è il difensore centrale più prolifico degli ultimi cinque anni

A riportare questa incredibile statistica che è di fatto un record sono i dati di Opta. Con il gol del 2-0 alla Lazio, Amir Rrahmani, al suo primo gol in questa annata, ha raggiunto quota 11 gol in Serie A dal 2021/2022.

Questo dato rende il classe 1994 il difensore centrale più prolifico con riferimento alle ultime cinque stagioni in Serie A. Un dato che dimostra la grande propensione al gol del centrale, che mostra qualità e affinità al gol non indifferenti. Il record stagionale resta nella stagione 2021/2022, quando il kosovaro mise a segno 4 reti.