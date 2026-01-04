Lazio-Napoli, Politano e Rrahmani galvanizzano i tifosi: messaggio chiaro alle rivali

Il Napoli vince e convince anche contro la Lazio, ottenendo la quarta vittoria consecutiva per 2-0 e riavvicinandosi alla vetta momentaneamente occupata dal Milan di Massimiliano Allegri. A decidere la sfida sono Spinazzola e Rrahmani, con quest’ultimo, assieme a Politano, che si è presentato nel post-partita per commentare la vittoria.

Lazio-Napoli, le parole di Politano e Rrahmani dopo la partita

Politano e Rrahmani sono intervenuti ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio-Napoli. Le loro parole.

POLITANO

“Ci tenevamo a partire bene in questo nuovo anno. Sapevamo di affrontare una squadra forte in casa ma abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo. Vogliamo migliorarci rispetto all’anno scorso, non è facile con le tre competizioni rispetto alla passata stagione, ma intanto vogliamo stare attaccati al Milan e ora siamo di nuovo a -1. Rissa? Dispiace vedere queste scene, dispiace per Pasquale e Marusic, ma accettiamo le decisioni”.

RRAHMANI