Lazio-Napoli, Politano e Rrahmani galvanizzano i tifosi: messaggio chiaro alle rivali

Il Napoli vince e convince anche contro la Lazio, ottenendo la quarta vittoria consecutiva per 2-0 e riavvicinandosi alla vetta momentaneamente occupata dal Milan di Massimiliano Allegri. A decidere la sfida sono Spinazzola e Rrahmani, con quest’ultimo, assieme a Politano, che si è presentato nel post-partita per commentare la vittoria.

Lazio-Napoli, le parole di Politano e Rrahmani dopo la partita

Politano e Rrahmani sono intervenuti ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio-Napoli. Le loro parole.

POLITANO

“Ci tenevamo a partire bene in questo nuovo anno. Sapevamo di affrontare una squadra forte in casa ma abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo. Vogliamo migliorarci rispetto all’anno scorso, non è facile con le tre competizioni rispetto alla passata stagione, ma intanto vogliamo stare attaccati al Milan e ora siamo di nuovo a -1. Rissa? Dispiace vedere queste scene, dispiace per Pasquale e Marusic, ma accettiamo le decisioni”.

RRAHMANI

Prepariamo sempre questi calci da fermo. Sono felice per il gol e sappiamo di poter essere sempre pericolosi in queste situazioni. Sono felice soprattutto per la squadra che ha vinto e felice per il quarto 2-0 di fila, dimostra che siamo una squadra solida. Adesso dobbiamo stare attenti per le prossime partite perché può succedere di tutto”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
