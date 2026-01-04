Lazio – Napoli, ecco le formazioni ufficiali: due esclusi a sorpresa!

Il Napoli torna in campo dopo la vittoria ottenuta ai danni della Cremonese. Gli azzurri affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri in una trasferta che si prospetta molto ostica. Antonio Conte non ha mai battuto l’ex tecnico del Napoli e farà di tutto per sfatare questo tabù. I partenopei non battono la Lazio da tre anni, a conferma del fatto che la trasferta all’Olimpico non è mai banale. Conte ha scelto la formazione titolare, facendo i conti con le assenze: non ci saranno Lucca e Vergara.

Lazio-Napoli, le scelte di Conte: Lucca e Vergara non ci saranno

Antonio Conte ha deciso di lasciare in panchina Noa Lang e Buongiorno. Al loro posto ci saranno rispettivamente Elmas e Juan Jesus. Il tecnico salentino dovrà fare anche i conti con le assenze di Lucca e Vergara. Il primo non ci sarà a causa di uno stato influenzale, il secondo per un lieve affaticamento muscolare.

Di seguito, la formazione titolare degli azzurri:

NAPOLI (3-4-3) – Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; David Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte