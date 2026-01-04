Il Napoli di Antonio Conte inizia il 2026 così come aveva chiuso il 2025, ovvero, con una vittoria netta. Dopo il successo a Cremona, gli azzurri hanno fatto la voce grossa anche all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri. I partenopei si sono imposti con un secco 0-2, maturato dai gol di Spinazzola e Rrahmani. Una vittoria che porta però una piccola macchia e riguarda l’infortunio di David Neres.

Neres ko: arriva la nota ufficiale del Napoli

L’unica nota negativa della prestazione degli azzurri a Roma è l’infortunio di David Neres. Nel finale di gara, l’attaccante brasiliano è stato costretto a lasciare il terreno di gioco zoppicando sulle spalle dello staff medico azzurro.

Al termine del match, la stessa società azzurra ha deciso di fare chiarezza sulle condizioni di David Neres tramite una nota ufficiale: “La SSC Napoli informa che per l’attaccante brasiliano David Neres si tratta di trauma distorsivo alla caviglia, da verificare nelle prossime ore”.

In merito all’infortunio di Neres, si è espresso anche Antonio Conte ai microfoni di Dazn: “Neres dovrà fare degli accertamenti domani, non è un problema muscolare. Speriamo non sia niente di grave, quest’anno stiamo già facendo fronte a tante defezioni”.