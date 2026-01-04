Home ->

Lazio-Napoli, gol di Rrahmani irregolare? Arriva la sentenza di Marelli

Tanti casi di moviola e tanto caos durante Lazio-Napoli. La partita è stata decisa nel primo tempo e nel secondo tempo la gestione è prevalsa sulle grandi occasioni. Nonostante questo tanti casi da gestire per l’arbitro, come il secondo giallo a Noslin e il doppio rosso diretto a Mazzocchi e Marusic. Inoltre, ci sono anche dubbi sulla regolarità del 2-0 di Rrahmani, con Marelli che ne sentenzia l’irregolarità.

Lazio-Napoli, Marelli sul gol di Rrahmani: “Irregolare”

Nel post-partita, a DAZN, Luca Marelli ha risposto sui vari casi di moviola che hanno dominato il match dell’Olimpico tra Lazio e Napoli. Tra i tanti episodi che hanno creato discussioni anche il gol del 2-0 di Amir Rrahamani.

Arrivato su colpo di testa su calcio di punizione, non si registrano irregolarità sul gol in sé, ma sull’assegnazione del calcio di punizione. Su questo punto, Marelli è netto.

“Proteste Lazio per la punizione da cui è nato il gol del 2-0 del Napoli per un tocco di mano di Noslin. Il calcio di punizione non c’è, Noslin tocca il pallone con il braccio sinistro, ma non è punibile. Il braccio è davanti alla figura, il pallone sarebbe andato sul corpo. Non c’è aumento del volume corporeo. Non ci sono spinte di Rrahmani su Marusic, la rete è regolare dopo la punizione ma l’arbitro è incappato in un errore prima”.

Laura Bisogno

