Notte di paura a Napoli, aggredita la famiglia di Pisacane: c’è un ferito

Ancora tensione nella notte della movida a Napoli. Ai Quartieri Spagnoli due persone sono rimaste ferite dopo un’aggressione attribuita a tre individui, uno dei quali armato. L’episodio è avvenuto intorno alle quattro e la dinamica è al vaglio degli inquirenti. La vicenda riguarda un uomo di 68 anni, con un giovane di 28 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola. Secondo quanto riportato da Il Mattino, si tratta di familiari di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari originario del quartiere.

L’aggressione e i primi riscontri

Per motivi ancora da chiarire, la situazione sarebbe degenerata in pochi istanti. Secondo Il Mattino, il 68enne sarebbe stato colpito con violenza. La notizia è stata smentita da Pisacane, annunciando la sola violenza sul giovane ragazzo, ferito con un colpo d’arma da fuoco. Come scritto dall’allenatore su Instagram, però, non è in pericolo di vita. Le verifiche sono in corso e al momento non viene indicata una causa certa che abbia portato all’aggressione.

“Ancora sangue sulla movida a Napoli. Spari nel cuore della notte ai Quartieri Spagnoli, dove due persone sono rimaste ferite dopo aver subito un’aggressione da parte di tre persone, una delle quali armata.” – scrive Il Mattino.

Le verifiche sono in corso e al momento non viene indicata una causa certa che abbia portato all’aggressione.

La famiglia Pisacane e il legame con il quartiere

Le due persone coinvolte sono il padre e il fratello di Fabio Pisacane. La famiglia, sempre secondo le ricostruzioni riportate, è titolare di un locale noto nella zona della movida, dettaglio che aggiunge attenzione e impatto a un episodio avvenuto in un’area molto frequentata nelle ore notturne.

Indagini e attesa di chiarimenti

La priorità è ricostruire con precisione sequenza e motivazioni. Testimonianze, eventuali immagini e ogni elemento utile serviranno a definire il quadro.

Napoli si ritrova ancora una volta a fare i conti con un episodio che pesa sul clima della notte e sulla percezione di sicurezza. La speranza è che l’accertamento rapido dei fatti riporti chiarezza e responsabilità.