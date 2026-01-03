Napoli, si scalda l’affare a sorpresa: il bomber di Serie A proposto agli azzurri

Sarà un vero e proprio valzer in attacco in questo mese di gennaio. Tanti club europei, tra cui molti italiani, si stanno muovendo per migliorare il loro reparto offensivo. Situazione che riguarda anche il Napoli, che come tutti sanno starebbe provando a piazzare Lorenzo Lucca per poi pensare ad un nuovo centravanti. A sorpresa quel nuovo centravanti potrebbe clamorosamente essere Artem Dobvyk, in uscita dalla Roma e proposto dai suoi agenti al club partenopeo.

Gli agenti di Dobvyk lo propongono al Napoli: ore di riflessione

Come riportato dal Corriere dello Sport, anche il Napoli sarebbe tra i club a cui Dovbyk è stato proposto. L’ucraino vuole lasciare la Roma già a gennaio, ma potrebbe restare in Serie A. Una pista da non sottovalutare, ma che per scaldarsi dovrà attendere. Il mercato a zero del Napoli, infatti, costringe i partenopei a muoversi prima per le cessioni.

Chiaramente per il colpo in attacco sarà prima necessario cedere Lucca, su cui si è mosso in queste ore anche il Benfica. Negli scorsi giorni si è parlato anche di uno scambio tra Napoli e Roma con Lucca e Dovbyk che si sarebbe scambiati la maglia. Uno scenario decisamente improbabile, ma che non chiude le porte ad un possibile approdo dell’ucraino alla corte di Antonio Conte. Di certo in casa Napoli sono ore di riflessione, con anche il profilo di Dovbyk preso in considerazione.