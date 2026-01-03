Aggressione ai familiari di Pisacane, l’allenatore rompe il silenzio: il messaggio sui social

Una notte di paura, poi il bisogno di chiarire e rassicurare. Fabio Pisacane ha scelto i social per raccontare quanto accaduto a fratello, coinvolto in una grave aggressione armata a Napoli. Un episodio che ha scosso la città e il mondo del calcio, alimentando preoccupazione e voci incontrollate. Con un messaggio diretto e sentito, l’allenatore ha ricostruito i fatti, spiegando le condizioni del fratello e ringraziando chi gli è stato vicino in ore difficili per tutta la famiglia.

Il racconto dell’aggressione

Pisacane ha affidato a un lungo messaggio il racconto di una notte drammatica. L’allenatore ha spiegato che il fratello Gianluca è stato coinvolto in un’aggressione mentre stava rientrando a casa, dopo aver chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli. Durante l’episodio, l’uomo è rimasto ferito da alcuni colpi di arma da fuoco.

“Stanotte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un’aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un’altra giornata di lavoro.”

Le condizioni e il chiarimento

Nel messaggio, Pisacane ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni del fratello. Nonostante la paura e lo shock, Gianluca non è in pericolo di vita. Le ferite riportate sono alla gamba e, compatibilmente con quanto accaduto, sta bene.

“Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all’esperienza che ha vissuto.”

L’allenatore ha poi chiarito un dettaglio importante, smentendo alcune informazioni circolate nelle ore successive.

“Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito.”

Il ringraziamento e il valore della solidarietà

Pisacane ha spiegato di aver saputo dell’accaduto solo nel pomeriggio, perché la famiglia aveva scelto di non dirgli nulla per non farlo preoccupare. Nelle ultime ore, però, sono arrivati tanti messaggi e telefonate di vicinanza.

“In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l’affetto.”

Un episodio che lascia dolore e paura, ma che mette in luce anche il valore della solidarietà e il rispetto umano, elementi che vanno oltre il calcio e parlano direttamente alle persone.