Rivoluzione Napoli, pronte tre cessioni: Manna sblocca il mercato

Iniziato il calciomercato invernale di gennaio. Il Napoli, nonostante le limitazioni e il mercato a saldo zero, proverà ad aumentare la qualità della rosa. Per farlo, il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a cedere degli azzurri: Antonio Vergara, Pasquale Mazzocchi e Giuseppe Ambrosino i principali indiziati.

Napoli, tre cessioni per intervenire sul mercato: le ultime

Il Napoli vuole rinforzare la squadra da mettere a disposizione di mister Antonio Conte, per acquistare nuovi giocatori, però, servirà fare cassa tramite qualche eventuale cessione. L’uomo mercato azzurro non vuole farsi trovare impreparato, e inizia a trovare soluzioni per ben tre calciatori azzurri.

Antonio Vergara, difatti, piace molto in Serie A e visto il poco spazio potrebbe partire. Il Genoa di Daniele De Rossi sembra il club più avanti per il centrocampista cresciuto nel vivaio azzurro: possibile prestito secco. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, inoltre, riporta una possibile cessione di Giuseppe Ambrosino: prestito con obbligo di riscatto al Venezia, obbligo legato alla promozione del club in Serie A.

Non finiscono qui le cessioni. L’edizione odierna de Il Roma riporta anche una possibile uscita di Pasquale Mazzocchi, su di lui il Parma. Il terzino destro pare sia propenso ad accettare la proposta e trasferirsi in Serie A. infine, sembra essere già in partenza Luca Marianucci: prestito secco alla Cremonese di Davide Nicola.