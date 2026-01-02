Mercato Napoli, assalto al centrocampista: può arrivare a prezzo di saldo

Il Napoli ha ha messo nel mirino Quinten Timber, il 24enne centrocampista olandese del Feyenoord, per rinforzare la mediana già nel mercato di gennaio. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno, e non ha alcuna intenzione di rinnovare con gli olandesi. Secondo Il Mattino, gli azzurri potrebbero anticipare tutti con un trasferimento immediato a prezzo scontato, per dare a Conte un elemento pronto all’uso in un reparto falcidiato dagli infortuni.

Timber, chi è il centrocampista che ha stregato Manna

Quinten Timber è un mediano moderno, che ha già dimostrato leadership indossando la fascia di capitano al Feyenoord. Può agire da regista o da mezzala, esattamente il tipo di giocatore che serve al Napoli per alzare il livello.

Con il centrocampo in emergenza e la necessità di mantenere il bilancio in equilibrio, Timber sarebbe l’affare più intelligente: costo contenuto e potenziale alto. Conte apprezza i profili fisici come il suo, e un arrivo a gennaio permetterebbe di integrarlo subito senza aspettare l’estate. Intanto, anche altri club europei osservano, ma il Napoli sembra in pole per sfruttare al meglio l’opportunità.

La situazione contrattuale che fa la differenza

Il contratto in scadenza a giugno 2026 mette pressione al Feyenoord: rischiare di perderlo gratis in estate sarebbe un danno economico non indifferente. Per questo, secondo le indiscrezioni riportato da Il Mattino, il club olandese potrebbe ascoltare offerte già ora, favorendo un’operazione low-cost per il Napoli.

Manna ha già mosso i primi passi, e l’idea è chiara: anticipare la concorrenza. Un innesto in quel reparto serve, e portare a Napoli un rinforzo giovane ma già maturo significherebbe iniziare il mercato nel migliore dei modi.