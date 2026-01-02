Napoli, si muove il mercato in uscita: l’azzurro è a un passo dalla cessione

Il Napoli non ha intenzione di fare follie nel mercato di gennaio, anche a causa della penalizzazione del limite del saldo zero. Per questo motivo, la società azzurra pensa alle uscite e definisce la cessione in prestito di Luca Marianucci alla Cremonese.

Marianucci alla Cremonese: operazione ai dettagli

Pagato 9 milioni quest’estate, Marianucci è arrivato dall’Empoli per giocarsi le sue carte nella squadra campione d’Italia. In questa stagione, tuttavia, ha collezionato una sola presenza. Troppo poco per un 21enne in rampa di lancio. Secondo ‘SkySport’, infatti, il giocatore sarebbe ad un passo dal prestito alla Cremonese di Davide Nicola, pronto a dargli spazio. La trattativa è in fase avanzata e l’accordo sempre più vicino. Così il Napoli comincia a sbloccare il mercato invernale.