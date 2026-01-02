Napoli, se parte Lang già scelto il sostituto: arriva dalla Serie A

Il mercato invernale del Napoli è già attivissimo: Noa Lang è finito nel mirino del Galatasaray, ma Antonio Conte non vuole perdere il giocatore senza un sostituto adeguato. Per finanziare nuovi innesti il club potrebbe cedere l’olandese, puntando su Armand Laurienté del Sassuolo come rimpiazzo diretto.

Laurienté nel mirino: è lui il primo sulla lista

Secondo il Corriere della Sera, una eventuale cessione di Noa Lang libererebbe risorse per un nuovo esterno. Il nome caldo è quello di Armand Laurienté, francese del Sassuolo classe 1998, abilissimo nel dribbling e devastante in contropiede.

Il suo arrivo sarebbe propedeutico all’addio dell’olandese, con il Napoli che vede in lui un’opzione versatile per entrambe le fasce. La situazione è tutta da monitorare: è possibile anche che mister Antonio Conte preferisca tenere Lang, evitando di aggiungere alla rosa un altro calciatore che avrebbe bisogno di tempo per integrarsi.

Lang-Galatasaray, interesse vivo

Il Galatasaray ha mosso passi concreti per portare Noa Lang in Turchia già a gennaio. L’esterno olandese, che ha segnato un solo gol in questa stagione e ha alternato prestazioni convincenti a panchine lunghe, non ha del tutto convinto l’ambiente partenopeo, e potrebbe dire addio nonostante l’importante investimento estivo su di lui.

Si parla di contatti avanzati tra le parti coinvolte, con gli agenti del giocatore che avrebbero proposto il trasferimento dal Napoli al club di Istanbul. Antonio Conte, però, ha posto una condizione chiara: prima un sostituto, poi si può pensare ad un eventuale addio.