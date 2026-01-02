Calciomercato Napoli, la giovane promessa è ai saluti? Piace al Lecce

Il nome di Antonio Vergara è tra i più chiacchierati del momento in ottica calciomercato. Tre le vere sorprese di questo Napoli targato Antonio Conte decimato dagli infortuni, il centrocampista classe 2003 è oggi finito nuovamente nel mirino di diversi club di Serie A. Tra questi c’è il Lecce, che già in estate aveva sondato il terreno e che ora potrebbe tornare all’assalto nella finestra di gennaio.

Mercato Napoli, Vergara piace al Lecce: la situazione

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Lecce starebbe valutando di acquisire Antonio Vergara dal Napoli. L’interesse dei pugliesi, che si è rafforzato alla luce del percorso di crescita del calciatore, è di quelli importanti. Già seguito anche dal Torino, il classe 2003 è sicuramente pronto per giocare da titolare in una realtà di medio-bassa classifica in Serie A, dove potrebbe trovare continuità.

Rispetto alla scorsa estate, quando era solo un ragazzo interessante visto in ritiro accanto ai big di Conte, oggi il suo profilo è valutato come una vera opportunità di mercato per diversi club. Il Napoli, dal suo canto, preferirebbe girarlo in prestito per mantenerne il controllo sul cartellino.