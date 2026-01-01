Napoli, nome a sorpresa per il centrocampo: il sostituto di De Bruyne arriva dalla Liga?

Il Napoli si muove con decisione sul mercato per assicurarsi il sostituto giusto di Kevin De Bruyne. I nomi sulla lista di Giovanni Manna sono diversi, ma negli ultimi giorni sta prendendo quota un profilo in particolare nelle idee del club partenopeo. Gli azzurri, infatti, starebbero intensificando i contatti per portare Jorge Carrascal in Italia.

Napoli pronto ad una prima offerta

Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato e nelle ultime ore ha acceso i riflettori su Jorge Carrascal, centrocampista offensivo del Flamengo che piace anche a Olympique Marsiglia e Wolverhampton. Il club azzurro valuta il profilo del colombiano come possibile rinforzo per la prossima stagione e starebbe studiando una proposta concreta da presentare al club brasiliano.

Secondo quanto filtra dall’ambiente di mercato, il Napoli avrebbe già messo in conto un’offerta intorno ai 20 milioni di euro per provare a sbloccare la trattativa. Una cifra simile, però, non sarebbe bastata al Marsiglia, che si è visto respingere un tentativo analogo nei giorni scorsi. Segnale chiaro di come il Flamengo non abbia intenzione di fare sconti e valuti il giocatore su cifre più alte.

Carrascal sembra essere seguito con attenzione anche dal Wolverhampton. Gli inglesi starebberoconsiderando una proposta in prestito con opzione di riscatto. Il giocatore in questione è sotto contratto con il Flamengo fino al 2029 e ha dimostrato qualità tecniche e capacità di creare gioco nelle ultime stagioni in Brasile. Il club carioca però non intende cedere il giocatore a prezzi troppo bassi e spinge per una valutazione più elevata del cartellino.