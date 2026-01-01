Napoli, Manna sfida la Lazio: il ds ha un nuovo obiettivo di mercato

Il Napoli continua ad avere gli occhi ben aperti sul fronte mercato. Non solo al centrocampo, l’idea del ds Giovanni Manna sarebbe quella di portare in azzurro anche un nuovo difensore. Il direttore sportivo dei partenopei è attentato ad ogni dinamica. In lista ci sono diversi nomi, tra questi c’è anche un promettente difensore del calcio turco: Arseniy Batagov. Il classe 2002 ucraino è considerato uno dei prospetti più interessanti del campionato turco e ha attirato l’interesse di diversi club europei.

Nuovo nome per la difesa: Manna sfida la Lazio

Secondo quanto riportato dall’emittente turca HT Sport, il Napoli si sarebbe inserito con decisione nella corsa per Batagov. Il difensore è seguito con attenzione anche dalla Lazio, che da tempo osserva il profilo in ottica futura.

La concorrenza, però, è ampia. Oltre al club biancoceleste, sul giocatore si sono mossi anche Nottingham Forest e Benfica. In particolare, il club portoghese avrebbe già presentato un’offerta vicina ai 22 milioni di euro, segnale concreto dell’interesse per il centrale ucraino.

Nel corso della stagione in corso, Batagov ha collezionato 16 presenze in Super Lig, per un totale di 1395 minuti giocati. A questi si aggiungono due apparizioni in coppa nazionale, numeri che confermano la sua continuità e crescita. Le prestazioni offerte con la maglia del Trabzonspor lo hanno reso uno dei difensori più interessanti del campionato turco. Il Napoli osserva, pronto a muoversi nel momento giusto.