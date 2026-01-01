Napoli, il top club piomba sul leader azzurro: contatti avviati

Il Napoli inizia a muoversi non solo sul fronte degli acquisti, ma anche su quello delle possibili cessioni. In questo scenario prende corpo una voce che arriva dalla Spagna e riguarda uno dei profili più esperti della rosa azzurra.

Il veterano degli azzurri nel mirino del top club: cessione inaspettata in vista?

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe monitorando anche il mercato italiano per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Hans Flick. Tra i profili seguiti con attenzione ci sarebbe anche quello di Juan Jesus. Un interesse che potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto nelle prossime settimane.

L’esperto difensore brasiliano, tra i protagonisti in azzurro della vittoria di due scudetti e una Supercoppa Italiana, vanta una lunga esperienza in Serie A e si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa da Antonio Conte. Il club catalano è infatti alle prese con l’infortunio di Andreas Christensen, che ha ridotto le rotazioni difensive a disposizione dell’allenatore tedesco.

Dalla Spagna parlano di un primo sondaggio in vista della sessione invernale. Il classe 1991 è in scadenza di contratto con il Napoli nel prossimo mese di giugno, elemento che potrebbe favorire una trattativa a condizioni vantaggiose. Per il momento si tratta soltanto di indiscrezioni, ma l’interesse del Barcellona appare molto concreto.