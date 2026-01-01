Napoli, Allegri non ci sta: il tecnico risponde a Conte in conferenza

È già tempo di scendere in campo per il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la roboante vittoria casalinga contro l’Hellas Verona, i rossoneri si preparano per la trasfera di Cagliari. La formazione lombarda sarà chiamata in causa domani sera alle ore 20:45.

Allegri non ci sta: risposta netta a Conte

Stamani, alla vigilia della sfida dei rossoneri in Sardegna, ha parlato Massimiliano Allegri. Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore del Milan ha avuto modo di rispondere anche al tecnico del Napoli, Antonio Conte.

Allegri è stato netto su chi sono le favorite per la lotta al titolo: “A chi do ragione tra Chivu e Conte? Uno dice una cosa e uno ne dice un’altra. Io dico solo che il Napoli ha vinto lo scudetto e l’Inter è arrivata seconda. Quindi una è favorita e l’altra è la controfavorita. Non è che ci vuole tanto”.