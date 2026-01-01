Mercato Napoli, Manna lo scarica: la cessione è imminente

Luca Marianucci è vicino al trasferimento. Dopo una prima parte di stagione passata in ombra, il difensore italiano si prepara a salutare il Napoli per vivere una nuova avventura in Serie A. Il classe 2004 non ha trovato molto spazio sotto la guida di Antonio Conte, e il club partenopeo ha deciso di aprire le porte della cessione, dicendo sì alle avance di un club di massima serie.

Marianucci fa le valigie: ad un passo la cessione in prestito

Luca Marianucci è vicino al trasferimento alla Cremonese. Stando ai recenti rumors di mercato, il club grigiorosso è al momento la destinazione più vicina alla fumata bianca per il difensore azzurro. La squadra allenata da Davide Nicola punta a rinforzare il reparto difensivo con elementi giovani ma già pronti per la Serie A. La trattativa con Napoli sarebbe in fase avanzata.

L’operazione verrà definita con un prestito secco fino a fine stagione, cioè senza obbligo di riscatto o clausole particolari. Questa scelta consente al Napoli di preservare il controllo sul futuro del giocatore, lasciandolo comunque libero di trovare ritmo e un ruolo da protagonista con la maglia della Cremonese.

Nato a Livorno e acquistato dall’Empoli nella scorsa estate per circa 9 milioni, il calciatore ha bisogno di minuti per completare la sua maturazione nella massima serie. La soluzione piace anche allo stesso Marianucci, che ha espresso apertura verso la destinazione lombarda e l’opportunità di giocare con continuità.