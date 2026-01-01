Il Napoli continua a muoversi sul mercato anche in uscita, con l’obiettivo di garantire spazio e continuità ai giocatori meno impiegati nella prima parte di stagione. Tra i profili attenzionati c’è Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 che finora ha trovato poco spazio nelle rotazioni azzurre. La dirigenza, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, sta valutando la soluzione migliore per favorirne la crescita. In questo contesto, diverse società si sono mosse per assicurarsi il giovane in prestito, tra Serie A e Serie B.

Il piano del Napoli sul mercato in uscita

Il Napoli sta lavorando con attenzione sulle operazioni in uscita. L’obiettivo del direttore sportivo Giovanni Manna è quello di permettere ai calciatori meno utilizzati di trovare continuità altrove. In questa direzione si inseriscono le possibili cessioni di Marianucci, Vergara e Lucca, profili che nella prima parte di stagione hanno avuto poco spazio nelle rotazioni.

Tra i nomi presenti nella lista dei partenti c’è anche Giuseppe Ambrosino, attaccante che non è riuscito a ritagliarsi un ruolo stabile all’interno della rosa azzurra. Il classe 2003 ha collezionato appena tre presenze ufficiali, per un totale di 92 minuti in campo. Numeri condizionati dalla forte concorrenza nel reparto offensivo, che ha limitato le possibilità di impiego del giovane attaccante.

Il Napoli, tuttavia, continua a credere nel suo potenziale e ritiene fondamentale garantirgli continuità attraverso un’esperienza lontano dal club, utile per proseguire il percorso di crescita.

Ambrosino verso il prestito: i club interessati

La soluzione individuata è quella del prestito. Secondo quanto filtra, Giuseppe Ambrosino avrebbe attirato l’interesse di diversi club, sia in Serie B che in Serie A. In cadetteria si sono mossi Venezia e Sampdoria, entrambe alla ricerca di rinforzi offensivi.

Attenzioni anche dalla massima serie, con Cagliari e Pisa che avrebbero chiesto informazioni sul giocatore. Il Napoli valuta con attenzione la destinazione più adatta, con l’obiettivo di garantire minutaggio e continuità al giovane attaccante.