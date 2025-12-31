Mercato Napoli, clamoroso scenario: spunta tutta la verità sul futuro di Lucca

Cresce l’attesa per l’apertura del prossimo calciomercato invernale, ormai alle porte. Il Napoli, nonostante le limitazioni e il mercato a saldo zero, proverà a migliorare la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte. I nuovi acquisti, però, passeranno soprattutto dalle cessioni, e dopo soli sei mesi potrebbe aprirsi un clamoroso scenario riguardante il futuro di Lorenzo Lucca.

Napoli, Lucca in partenza? Il piano del club azzurro

Le ultime limitazioni del mercato, frenano le idee del Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna, però, è pronto ad andare oltre le difficoltà, come confermato nell’intervista odierna rilasciata a ‘Il Corriere dello Sport’. In sinergia con lo stesso Antonio Conte, il giovane ds proverà a migliorare le alternative a disposizione del tecnico salentino.

Nelle ultime settimane, è insistente la voce di una possibile partenza di Lorenzo Lucca a soli sei mesi dal suo arrivo. Voci in qualche modo confermate dallo stesso uomo mercato azzurro nella medesima intervista: “Dovendo operare a saldo zero valuteremo ogni opportunità”, queste le sue parole.

A fare chiarezza su questo tema, è il noto giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano in un video dedicato sul proprio canale YouTube. Di seguito le sue dichiarazioni: