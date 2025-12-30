Via Lucca, arriva lui: il Napoli può chiudere il colpo, c’è l’annuncio di Di Marzio

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha dichiarato che Artem Dovbyk, in uscita dalla Roma, vorrebbe restare in Italia. Due le possibili soluzioni per l’attaccante ucraino: il Milan o il Napoli. I campioni d’Italia in carica potrebbero proporre lo scambio con Lorenzo Lucca.

Napoli, idea Dovbyk: possibile scambio con Lucca

Le tre vittorie consecutive tra Supercoppa Italiana e Serie A hanno portato grande serenità in casa Napoli. Anche l’imminente sessione di calciomercato, che prima appariva un’impellenza, si è trasformata in una finestra in cui cogliere eventuali opportunità. Una di queste porta ad Artem Dovbyk, che dovrebbe lasciare la Roma dopo un anno e mezzo con più ombre che luci nella Capitale.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la punta ucraina non sarebbe convinto dal trasferimento all’Everton. La sua volontà, infatti, è rimanere in Italia. Ecco perché il Napoli avrebbe manifestato il proprio interesse per l’ex Girona. Sempre secondo Di Marzio, per convincere la Roma, i partenopei potrebbero offrire Lorenzo Lucca come contropartita.

Napoli, il rendimento stagionale di Dovbyk

Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di una suggestione. Dovbyk, inoltre, in caso di passaggio all’ombra del Vesuvio, dovrebbe accettare il ruolo di terzo attaccante, lo stesso che lo sta spingendo lontano da Roma. Il feeling tra lui e Gian Piero Gasperini non è mai sbocciato e, per questo motivo, il calciatore ucraino vorrebbe cambiare aria già a gennaio.

Anche a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per un mese e mezzo, il suo score in questa stagione non è dei migliori. Tra Serie A ed Europa League, Dovbyk è andato a segno soltanto due volte in quindici presenze complessive.