Cessione Napoli, può dire addio in prestito: novità da Sky

Il Napoli entra nella fase di valutazione in vista del mercato invernale e uno dei dossier aperti riguarda Luca Marianucci. Il difensore azzurro è seguito con interesse dalla Cremonese, pronta a chiederlo in prestito secco per gennaio, stando a quanto confermato da Gianluca Di Marzio.

A Castel Volturno, però, ogni scelta passa da un’analisi più ampia che tiene conto del progetto tecnico, delle rotazioni difensive e del percorso di crescita del giocatore. Le prossime settimane saranno decisive per definire una linea chiara.

Marianucci, il Napoli riflette sul prestito

Il nome di Luca Marianucci è tornato al centro delle discussioni interne del Napoli. Il club azzurro sta valutando la possibilità di una cessione temporanea nel corso della sessione invernale, con l’obiettivo di garantire continuità e minutaggio al difensore. La Cremonese ha manifestato interesse concreto e ha già avviato i contatti, proponendo la formula del prestito secco.

Evidentemente, la dirigenza del Napoli sta analizzando il quadro complessivo del reparto difensivo. Marianucci è considerato un profilo interessante, seguito con attenzione dallo staff tecnico, che ne apprezza i margini di crescita. Prima di prendere una decisione definitiva, il club vuole valutare eventuali esigenze interne. La priorità resta tutelare il percorso del giocatore, evitando scelte affrettate. Il prestito viene visto come uno strumento utile solo se inserito in un contesto che possa garantire continuità e responsabilità, soprattutto in un campionato competitivo come la Serie A. La situazione, dunque, va tenuta sotto stretta osservazione.