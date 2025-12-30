Mercato Napoli, tramontano due piste per Lucca: può ancora partire? Le ultime

Il futuro di Lorenzo Lucca resta al centro del chiacchiericcio mediatico. L’attaccante non ha ancora trovato uno spazio considerevole in casa Napoli, e con il rientro di Romelu Lukaku c’è il rischio per lui di finire davvero ai margini. Da qui la necessità di trovare una destinazione in grado di dare maggiore minutaggio all’ex Udinese.

Mercato Napoli, niente Roma e Lazio per Lucca

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha dato le ultime su quello che è il futuro di Lorenzo Lucca. Tra le ipotesi di queste settimane, anche la possibilità di finire in una delle squadre della capitale, ma pare che il tutto sia da escludere.

“Dovbyk non è che una delle varie ipotesi di scambio con Lucca per il mercato di gennaio. Tante squadre che hanno bisogno di un attaccante hanno chiesto del giocatore azzurro, che col ritorno di Lukaku vedrà assottigliarsi ulteriormente le possibilità di giocare“, ha detto Marchetti.

Lucca può ancora partire? La situazione

Ed ancora, il giornalista di Sky Sport ha proseguito: “Io me lo terrei, visto che è uno degli attaccanti più cercati in Serie A. Si era parlato anche di scambio con Castellanos della Lazio, ma Lucca pare non sia convinto della destinazione”.

Insomma, l’addio di Lucca è ancora possibile, visto che lo stesso Marchetti ha specificato che tanti club hanno chiesto informazioni sul giocatore del Napoli. Ad oggi, però, con il Milan che ha preso Fullkrug e le piste tramontate di Roma e Lazio, è plausibile che Lucca possa finire ad una squadra di media-bassa classifica, magari andando a raccogliere un minutaggio maggiore senza troppe difficoltà.