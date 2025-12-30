Dalla Roma al Napoli: Gianluca Di Marzio rilancia uno scambio pazzesco

Il mercato di gennaio è alle porte e le voci riguardo ai possibili acquisti del Napoli sono tante. L’ultima porta ad una nuova idea di scambio che coinvolge Lorenzo Lucca: si tratta di quella che vedrebbe l’arrivo dalla Roma di Artem Dovbyk.

Idea di scambio fra Lucca e Dovbyk

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Dovbyk è in uscita dalla Roma, ma avrebbe la preferenza di restare in Serie A. Per lui c’è qualche opportunitò in Italia, ma il Como al momento non sembra intenzionato ad affonare il colpo e il Milan ha già preso Fullkrug nel suo ruolo. Per questo l’idea Napoli potrebbe prendere forma in uno scambio con Lorenzo Lucca.

Si tratta al momento di una pista puramente ipotetica e di una via pressocchè obbligata per permettere questo affare viste le limitazioni sul mercato azzurro, costetto ad operare “a saldo zero”.

La stagione dell’attaccante ucraino, fra gol e errori

Accostato al Napoli già nella scorsa estate dopo l’infortunio di Lukaku, Dovbyk è alla fine rimasto alla Roma. La sua stagione è stata un continuo di alti e bassi. Due gol segnati, ma anche tanti erorri (tra cui i clamorosi due rigori sbagliati in Europa League contro il Lille) e la scarsa fiducia (anche a livello mediatico) da parte di Gasperini nei suoi confronti. Ora all’orizzonte sembra esserci un addio a gennaio, con l’Everton (club che ha la stessa proprietà della Roma) fortemente interessato a lui, ma l’ucraino vorrebbe restare in Serie A.