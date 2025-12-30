Centro Sportivo Napoli, il quotidiano non ha dubbi: “Sorgerà in questa zona”

Il Corriere dello Sport ne è sicuri: il nuovo centro sportivo del Napoli verrà realizzato a Succivo, in provincia di Caserta. La struttura moderna includerà campi e spazi per il settore giovanile, per colmare il gap con le big europee. L’obiettivo è, dunque, rendere duraturi i successi recenti, con un ciclo stabile e investimenti strutturali.

Notizie Napoli calcio: la scelta di Succivo e i dettagli del progetto

Succivo starebbe emergendo come location ideale per sopperire al problema principale del Napoli: la mancanza di una struttura di proprietà, affidandosi a Castel Volturno in concessione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il fallimento del 2004 ha ritardato questi piani, ma ora la società, con figure come Manna e Chiavelli, accelera. D’altronde, le parole di Conte hanno sottolineato l’importanza delle infrastrutture per competere stabilmente ai vertici.

Nuovo centro sportivo azzurro, i tempi

Tutto pronto per l’annuncio di un progetto ambizioso, quindi, che guarda all’Europa e a cicli vincenti duraturi. Nel frattempo, però, il club prorogherà probabilmente l’uso di Castel Volturno per non interrompere l’attività. Una volta pronta, poi, la nuova casa azzurra potrà ospitare prima squadra e giovanili.

Dove sorgerà esattamente il nuovo centro sportivo del Napoli? A Succivo, in provincia di Caserta, su un’area di circa 240mila metri quadrati.

Quando sarà pronto il nuovo centro sportivo? Non prima del 2028, secondo le stime attuali.