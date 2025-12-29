Offerta per un obiettivo di mercato del Napoli: può sfumare definitivamente

Il cammino in campionato del Napoli, dopo il successo in Supercoppa, è ripreso nel miglior modo possibile. Un successo convincente contro la Cremonese, che però non allontana del tutto i pensieri della società verso il mercato di riparazione. Infatti, i partenopei dovranno muoversi per arginare il problema infortuni e una rosa accorciata dai tanti stop. Nel mirino della società c’è anche il nome di Jorge Carrascal, ma la concorrenza è tanta.

Carrascal piace al Napoli, ma è corsa a tre

Non sarà la priorità assoluta, visto che parliamo di un trequartista/esterno offensivo, ma il colombiano piace agli azzurri, che potrebbero affondare il colpo dopo il rifiuto del Flamengo alla proposta del Marsiglia. Infatti, come riportato dall’esperto di calciomercato Ekrem Konur, il club brasiliano, che detiene il cartellino del colombiano, avrebbe rifiutato un’offerta da 15 milioni da parte della società francese.

Roberto De Zerbi vuole il classe ’98, ma il Flamengo chiede di più. Ed è qui che entra il gioco il Napoli, che potrebbe intervenire in maniera decisa con un’offerta intorno ai 20 milioni, per battere sia il Marsiglia che il Wolves, anch’essa interessata al profilo del calciatore.

Il Napoli su Carrascal: chi è il colombiano che piace al ds Manna?

Si è messo in mostra nell’ultima Coppa Intercontinentale persa dal suo Flamengo ai rigori contro il Psg, con una prestazione di altissimo livello. Seppur non si tratti di un calciatore dalla grande vena realizzativa, visti i soli 2 gol e 5 assist fatti quest’anno, il numero 15 brasiliano ha sicuramente quella predisposizione al sacrificio che tanto piace a Conte.

In altri termini, ricorda un po’ Politano sotto quel punto di vista, nonostante sia un ala vecchio stampo, con tanti spunti verso la linea laterale. Infatti gli assist ai compagni non mancano e, oltre i cinque di quest’anno, nelle due stagioni precedenti al Flamengo ha collezionato 7 assist alla Dinamo Mosca, accompagnati da altrettanti gol. Potrebbe rappresentare il giusto innesto per dare possibilità a Politano e Neres di rifiatare, visto l’utilizzo recente di entrambi sulla quella corsia di destra.