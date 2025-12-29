Napoli, Conte non può fare a meno dell’azzurro: già pronto il rinnovo

Leonardo Spinazzola sta per estendere il contratto che lo lega al Napoli, strappando un rinnovo meritatissimo a suon di prestazioni convincenti. La forma fisica oramai ottimale e la dedizione al lavoro sono fattori a favore dell’italiano, che vestirà azzurro almeno per un’altra stagione.

Spinazzola vicino al rinnovo: contratto fino al 2027 + opzione

Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sulle pagine di Tuttosport, il Napoli è molto vicino all’estensione del rapporto professionale con Leonardo Spinazzola. Infatti, sono molto positivi i dialoghi riguardo la firma di un nuovo contratto che lo legherebbe alla città partenopea fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione.

Le sensazioni che circolano sono piuttosto positive: nonostante i 32 anni (33 il prossimo marzo), la carta d’identità sembra un mero documento: l’ex Roma e Juventus sta spingendo alla grande e anche quest’anno sta trovando minutaggio costante.

Infatti, Spinazzola è spesso riuscito a superare spesso la concorrenza di Mathias Olivera e di Miguel Gutierrez, due giocatori altrettanto validi. A dimostrazione che, se in condizioni ottimali, è il giocatore ideale per il modulo attuale e per le caratteristiche cercate da mister Antonio Conte per il suo Napoli. Dunque, l’allenatore vuole tenerselo stretto.