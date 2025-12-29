Home ->

Napoli, Conte non può fare a meno dell’azzurro: già pronto il rinnovo

Leonardo Spinazzola sta per estendere il contratto che lo lega al Napoli, strappando un rinnovo meritatissimo a suon di prestazioni convincenti. La forma fisica oramai ottimale e la dedizione al lavoro sono fattori a favore dell’italiano, che vestirà azzurro almeno per un’altra stagione.

Spinazzola vicino al rinnovo: contratto fino al 2027 + opzione

Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sulle pagine di Tuttosport, il Napoli è molto vicino all’estensione del rapporto professionale con Leonardo Spinazzola. Infatti, sono molto positivi i dialoghi riguardo la firma di un nuovo contratto che lo legherebbe alla città partenopea fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione.

Le sensazioni che circolano sono piuttosto positive: nonostante i 32 anni (33 il prossimo marzo), la carta d’identità sembra un mero documento: l’ex Roma e Juventus sta spingendo alla grande e anche quest’anno sta trovando minutaggio costante.

Infatti, Spinazzola è spesso riuscito a superare spesso la concorrenza di Mathias Olivera e di Miguel Gutierrez, due giocatori altrettanto validi. A dimostrazione che, se in condizioni ottimali, è il giocatore ideale per il modulo attuale e per le caratteristiche cercate da mister Antonio Conte per il suo Napoli. Dunque, l’allenatore vuole tenerselo stretto.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
