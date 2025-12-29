Clamoroso Napoli, bomba di mercato dalla Spagna: arriva il gioiello del Real Madrid?

Il Napoli dovrà far fronte a un mercato di gennaio molto complicato, dati i limiti imposti agli azzurri di recente. Tuttavia, i rumors in entrata non si spengono, con tante possibili operazioni di alto prestigio realizzabili con la formula del prestito. Una di queste riguarda il possibile arrivo di Franco Mastantuono all’ombra del Vesuvio. Il talento argentino del Real Madrid rappresenterebbe un’opzione valida per le rotazioni offensive, ma non pare una situazione dalla semplice conclusione per i partenopei.

Opportunità Mastantuono: il Napoli mostra interesse

Secondo numerosi fonti circolate dai media spagnoli e riportate da Il Mattino, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Franco Mastantuono come possibile nome in entrata per il calciomercato di gennaio, con alcuni emissari sudamericani che avrebbero proposto l’argentino ai campioni d’Italia. Il talentuoso jolly offensivo di proprietà del Real Madrid, arrivato in estate dal River Plate, fatica a trovare spazio nelle rotazioni di mister Xabi Alonso.

Per questo, gli azzurri avrebbero mostrato interesse nel portare al termine un colpo stellare. Colpo che, tuttavia, pare davvero complesso, malgrado il grande prestigio della situazione: una stella argentina nella città di Maradona resta sempre un’ipotesi affascinante, ma le condizioni non appaiono tanto favorevoli.

Stagione a due facce per Mastantuono

La stagione attuale, la prima di Franco Mastantuono con addosso la maglia blanca del Real Madrid, si è sviluppata in due maniere diametralmente opposte. Nei primi mesi del 25/26 si è consacrato come una pedina centrale del sistema di gioco madridista, con 9 partite su 14 disponibili giocate da titolare. Tuttavia, nel mese di novembre il classe ’07 ha accusato un infortunio nell’area pubica e, da quel momento, è sceso nelle gerarchie: nonostante il rientro, è sceso in campo per soli 68′ nei mesi di novembre e dicembre, senza riuscire a mettersi in mostra.