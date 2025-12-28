Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, messaggio a Conte dalla squadra: Di Lorenzo non lascia dubbi

Giovanni Di Lorenzo in campo con la maglia del Napoli esulta dopo una rete

In uno dei momenti più importanti e delicati della stagione, è arrivato un messaggio forte da parte del Napoli. A lanciarlo è stato capitan Giovanni Di Lorenzo, che ha voluto ribadire pubblicamente la compattezza del gruppo e il legame con Antonio Conte, nonostante le speculazioni dell’ultimo periodo. Parole che assumono un peso specifico importante, soprattutto alla luce delle ritrovata solidità e brillantezza della squadra, che dopo la vittoria della Supercoppa Italiana ha vinto anche sul difficile campo di Cremona per 0-2 in Serie A.

Napoli, il messaggio di capitan Di Lorenzo a Conte: “Non gli volteremo mai le spalle”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, a seguito dell’importantissima vittoria per 0-2 ottenuta contro la Cremonese in campionato. Il terzino destro della Nazionale italiana, dopo aver commentato il match, ha parlato anche del rapporto tra la squadra e mister Antonio Conte, sottolineando l’unità totale del gruppo nei confronti del tecnico.

Nel dettaglio, il capitano partenopeo ha dichiarato quanto segue:

La squadra ha superato tranquillamente il momento di difficoltà, non c’è mai stato nessun distacco tra noi e il mister. Questo gruppo darà sempre tutto per Conte, che l’anno scorso ci ha riportato a dei livelli come solo lui poteva fare. Sono il capitano e ci metto la mano sul fuoco: mai nessuno gli volterà le spalle, come lui non le volterà a noi

Giovanni Di Lorenzo in campo con la maglia del Napoli nella stagione 2025/2026
Giovanni Di Lorenzo in campo con la maglia del Napoli

Di Lorenzo analizza la rinascita del Napoli: “La Supercoppa ha aiutato, ma…”

Capitan Di Lorenzo ha poi parlato della crescita mostrata dal Napoli nelle ultime settimane, soffermandosi sull’effetto positivo della vittoria della Supercoppa Italiana e sul cambio di atteggiamento della squadra.

Il capitano ha spiegato come tale successo abbia aiutato sul piano mentale, ma soprattutto abbia rafforzato la consapevolezza del gruppo:

La Supercoppa ha aiutato, ma nelle ultime settimane abbiamo dimostrato che con quest’atteggiamento possiamo dar fastidio e giocarcela con tutti. Siamo contenti perché fino a un mese fa sembrava tutto da buttare. Il Napoli però c’è sempre stato, poi a volte ci sono momenti in cui non riesci a esprimerti al meglio. Quando ottieni queste vittorie significa che hai un gruppo con valori importanti

 

Laura Bisogno

