Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Hojlund o Lukaku? La sentenza in diretta dopo Cremonese-Napoli

di
I calciatori del Napoli esultano in campo

La vittoria del Napoli contro la Cremonese conferma l’ottimo momento di forma degli azzurri. Dopo settimane complicate, con le sconfitte di Bologna e Udine, e il cammino in Champions League terribilmente compromesso, la squadra di Antonio Conte sembra aver finalmente ritrovato equilibrio e serenità, grazie anche alla vittoria della Supercoppa Italiana.

Una sensazione condivisa anche dal giornalista Sandro Sabatini, che analizzando il successo odierno, si è voluto soffermare soprattutto sul percorso intrapreso dai Campioni d’Italia in carica dopo un avvenimento in particolare.

Sabatini lancia una frecciatina a Conte: “Appena hanno tolto la Champions, questo Napoli si è liberato”

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato il successo per 0-2 del Napoli sul campo della Cremonese, e non solo.

Il giornalista ha spiegato come l’assenza dell’impegno europeo abbia inciso positivamente sulla squadra partenopea, lanciando di fatto una frecciatina a mister Antonio Conte:

“Appena a Conte hanno tolto la Champions, come pensiero, come esigenza e come ansia da prestazione, questo Napoli si è liberato. Il risultato di oggi è netto per come è maturato: ha gestito il secondo tempo con consapevolezza e solidità. Tra Supercoppa e Cremona si è rivisto il Napoli dell’anno scorso, nonostante le assenze”

Sandro Sabatini interviene sul Napoli
Sandro Sabatini interviene su YouTube per un’analisi sul Napoli

Sabatini elogia le scelte di Conte ed i suoi pupilli

Nel suo intervento, Sabatini ha poi sottolineato come questa squadra rispecchi pienamente la mentalità del proprio tecnico:

“Questa è la squadra di Conte, senza troppo spazio per la fantasia, ma estremamente solida e concreta”

Ed infine, spazio per un elogio ai due uomini copertina di Cremona, ovvero Rasmus Hojlund e Juan Jesus:

“Hojlund è il centravanti più in forma d’Europa. Oggi è uno dei migliori prospetti a livello europeo. Questo Hojlund è meglio del miglior Lukaku. Juan Jesus è un giocatore di un’affidabilità straordinaria. Semmai Buongiorno e Beukema sono alternativi a lui e non viceversa”

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie