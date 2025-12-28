Hojlund o Lukaku? La sentenza in diretta dopo Cremonese-Napoli

La vittoria del Napoli contro la Cremonese conferma l’ottimo momento di forma degli azzurri. Dopo settimane complicate, con le sconfitte di Bologna e Udine, e il cammino in Champions League terribilmente compromesso, la squadra di Antonio Conte sembra aver finalmente ritrovato equilibrio e serenità, grazie anche alla vittoria della Supercoppa Italiana.
Una sensazione condivisa anche dal giornalista Sandro Sabatini, che analizzando il successo odierno, si è voluto soffermare soprattutto sul percorso intrapreso dai Campioni d’Italia in carica dopo un avvenimento in particolare.
Sabatini lancia una frecciatina a Conte: “Appena hanno tolto la Champions, questo Napoli si è liberato”
Intervenuto sul proprio canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato il successo per 0-2 del Napoli sul campo della Cremonese, e non solo.
Il giornalista ha spiegato come l’assenza dell’impegno europeo abbia inciso positivamente sulla squadra partenopea, lanciando di fatto una frecciatina a mister Antonio Conte:
“Appena a Conte hanno tolto la Champions, come pensiero, come esigenza e come ansia da prestazione, questo Napoli si è liberato. Il risultato di oggi è netto per come è maturato: ha gestito il secondo tempo con consapevolezza e solidità. Tra Supercoppa e Cremona si è rivisto il Napoli dell’anno scorso, nonostante le assenze”
Sabatini elogia le scelte di Conte ed i suoi pupilli
Nel suo intervento, Sabatini ha poi sottolineato come questa squadra rispecchi pienamente la mentalità del proprio tecnico:
“Questa è la squadra di Conte, senza troppo spazio per la fantasia, ma estremamente solida e concreta”
Ed infine, spazio per un elogio ai due uomini copertina di Cremona, ovvero Rasmus Hojlund e Juan Jesus:
“Hojlund è il centravanti più in forma d’Europa. Oggi è uno dei migliori prospetti a livello europeo. Questo Hojlund è meglio del miglior Lukaku. Juan Jesus è un giocatore di un’affidabilità straordinaria. Semmai Buongiorno e Beukema sono alternativi a lui e non viceversa”