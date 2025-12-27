Mistero Lukaku, ora è un dilemma anche per il mercato: spunta il retroscena

Il Napoli scenderà in campo domani per affrontare la Cremonese. Il club azzurro dovrà fare a meno di tre calciatori: Beukema, Olivera e Lukaku non partiranno con la squadra. Le condizioni del belga continuano ad essere un caso e rischiano di condizionare il mercato azzurro a gennaio, bloccando anche la partenza dello “scontento” Lucca.

Lukaku “blocca” Lucca: dipende tutto dalle sue condizioni

Lukaku non è ancora al meglio e non è ancora tornato in campo dopo l’infortunio nel ritiro estivo, nonostante il ritorno in panchina in Supercoppa. Per Cremona, invece, non arriverà nemmeno la convocazione e questo fa porre qualche punto interrogativo sul suo stato fisico. L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” avverte: dipenderà anche da lui la decisione sul futuro di Lorenzo Lucca.

Il bomber ex Udinese sta avendo pochissimo spazio e habisogno di maggiore centralità, anche in otticca Nazionale. Ha diversi estimatori, su tutti il West Ham, chiamato a sostituire Fullkrug. Difficilmente, però, potrà partire se le condizioni di Lukaku non offirranno sufficiente garanzie: il Napoli è impegnato su tre fronti e servirà una rosa ricca di alternative per poter reggere le tantissime partite.