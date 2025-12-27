Il nuovo Di Lorenzo è un ex Inter: la mossa del Napoli a gennaio

Il Napoli continua a programmare le mosse per l’imminente calciomercato di gennaio. Fra le varie mosse che il ds Manna sta pianificando, c’è anche quella dell’arrivo di un nuovo vice Di Lorenzo, dopo che in estate era saltato l’arrivo di Juanlu. La scarsa fiducia nei confronti di Mazzocchi potrebbe convincere il club a compiere una simile mossa in estate e uno dei nomi nel mirino è quello di Mattia Zanotti.

Napoli su Zanotti: può essere lui il vice Di Lorenzo

Secondo quanto riportato da “Il Mattino“, sarebbe da depennare il nome di Marco Palestra per la fascia destra del Napoli. Si tratta, infatti, di una pista troppo costosa e con grande concorrenza. Per questo il club starebbe valutando sempre più seriamente l’opzione Zanotti, terzino del Lugano con un passato all’Inter. Il quotidiano avverte però anche come questa non sia un’operazione urgente: Mazzocchi sarebbe infatti disposto a restare anche come alternativa.

Giovanili all’Inter, poi la carriera in Svizzera: tutto sul nuovo obiettivo azzurro

Classe 2003, Mattia Zanotti inizia la sua carriera nel settore giovanile del Brescia, prima di approdare all’Inter nel 2017. Dopo una trafila nelle giovanili nerazzurre, il terzino assaggia anche la prima squadra in tre occasioni da subentrato. Maggiore continuità arriverà però in Svizzera, dove approderà con un primo prestito al San Gallo nel 2023. Nell’anno successivo, l’Inter deciderà di privarsi di lui a titolo definitivo, cedendolo al Lugano. Con le due società svizzere, ha ottenuto ben 74 presenze nel campionato locale, con 3 gol e 13 assist a referto.